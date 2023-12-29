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        Sarıkamış Belediye Başkanı Hayali, son yolculuğuna uğurlandı

        KARS'ta kalp krizi ve beyin kanaması geçirdikten sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali'nin (61) cenazesi, toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 15:26 Güncelleme: 29.12.2023 - 15:30
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        Sarıkamış Belediye Başkanı Hayali, son yolculuğuna uğurlandı
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        KARS'ta kalp krizi ve beyin kanaması geçirdikten sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali'nin (61) cenazesi, toprağa verildi.

        Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, 8 Aralık'ta göğsündeki ağrı şikayeti ile Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada kalp krizi geçirdiği belirlenen Hayali, Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Hayali'nin beyin kanaması geçirdiği de tespit edildi. Ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilen Hayali, 27 Aralık'ta tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Harun Hayali için Sarıkamış'taki Kazım Karabekir Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kars Valisi Ziya Polat, milletvekilleri, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, belediye başkanları, MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel ve Hayali'nin yakınları katıldı. 3 çocuk babası Hayali'nin cenazesi, cuma namazı sonrası kılınan namazın ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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