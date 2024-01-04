Sarıkamış'ta 'Karı yorgan edenler' heykelleri tamamlandı KARS'ın Sarıkamış ilçesinde 5-7 Ocak´ta düzenlenecek olan 'Sarıkamış Harekatı' anma etkinlikleri kapsamında yapılan kardan şehit asker heykelleri tamamlandı. 'Karı yorgan edenler' temasıyla 9 kişilik ekibin 7 günde, Sarıkamış Kayak Merkezi ve şehitleri anmak için yürüyüşün başlayacağı Kızılçubuk toplanma alanında yaptığı heykeller, cumartesi günü törenle açılacak.

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde 5-7 Ocak´ta düzenlenecek olan 'Sarıkamış Harekatı' anma etkinlikleri kapsamında yapılan kardan şehit asker heykelleri tamamlandı. 'Karı yorgan edenler' temasıyla 9 kişilik ekibin 7 günde, Sarıkamış Kayak Merkezi ve şehitleri anmak için yürüyüşün başlayacağı Kızılçubuk toplanma alanında yaptığı heykeller, cumartesi günü törenle açılacak.

109 yıl önce 1'inci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun esaret altındaki toprakların kurtarılması amacıyla düzenlediği Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan askerleri temsilen, kardan heykellerin yapımına Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin´in koordinasyonunda başlandı. İl Özel İdaresi iş makineleri tarafından civar bölge ve Handere'den 200 kamyon kar taşındı. Kafkas ve Atatürk üniversitelerden heykeltıraş ve öğretim görevlilerinden oluşan 9 kişilik ekip, 'Karı yorgan edenler' temalı heykeller tamamlandı.

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin, "Sarıkamış Harekatı anma etkinlikleri çerçevesinde yapmış olduğumuz kardan heykel çalışmalarımızın 1´inci etapta yapmış olduğumuz Kızılçubuk mevkiindeki heykelden sonra 2´inci etap oteller bölgesinde çalışmanın da son rötuşlarını yapıyoruz. Heykellerimiz bitmek üzere, hafta sonu itibarıyla açılışı yapılacak" diye konuştu.

Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykellerin açılışı, 6 Ocak Cumartesi günü saat 15.00'de yapılacak. (DAH)

DHA-Genel - Türkiye-Kars / Merkez - Volkan KARABAĞ

2024-01-04 14:38:15