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        Kars'ta, 2 otobüs ve 1 kamyonun karıştığı kazada 2 ölü, 8 yaralı (2)- Yeniden

        KARS'ta, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 1 kamyon ve 2 yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 12:08 Güncelleme: 05.01.2024 - 12:10
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        Kars'ta, 2 otobüs ve 1 kamyonun karıştığı kazada 2 ölü, 8 yaralı (2)- Yeniden
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        KARS'ta, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 1 kamyon ve 2 yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

        Kaza, saat 07.45 sıralarında Sarıkamış ilçesi Mescitli köyü yakınlarında meydana geldi. Gece yağan kar yüzünden kayganlaşan yolda kayan A.E. yönetimindeki kamyona, arkadan gelen C.G.'nin kullandığı Turgut Reis firmasına ait yolcu otobüsü çarptı. Yaklaşık 2-3 dakika sonra, aynı şeritte ilerleyen Ö.U. yönetimindeki Derince Belediyesi'ne ait otobüs, kazaya karışan otobüse arkadan çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Derince Belediyesi'ne ait otobüste sıkışan sürücü Ö.U. ile yolculardan F.A. hayatını kaybetti. Yaralanan 8 kişi ise kaldırıldıkları Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kars Valisi Ziya Polat, kaza yerine giderek incelemelerde bulundu. Vali Polat, hastanede ziyaret ettiği yaralılara da 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

        Bu arada belediye ait otobüsün kazaya karışma anı, yolcu otobüsündeki bir yolcu tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Belediyeye ait otobüsün, çarptıktan sonra bir süre kayıp yoldan çıkarak arazide durduğu görüldü.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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