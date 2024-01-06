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        Sarıkamış'ta 'Karı yorgan edenler' heykeli açıldı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 19:31 Güncelleme: 06.01.2024 - 19:35
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        Sarıkamış'ta 'Karı yorgan edenler' heykeli açıldı (2)
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        SARIKAMIŞŞEHİTLERİ ANISINA MEŞALELİ KAYAK GÖSTERİSİ

        Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Kayak Merkezi´nde, Sarıkamış Harekatı´nın 109´uncu yılı anma etkinlikleri kapsamında şehitler anısına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri meşaleli kayak gösterisi yaptı. Zirveden ellerinde meşalelerle kayarak inen JAK timleri, kayak merkezinin pistinde demire yazılan ve gazlı bezlerin sarılı olduğu `Sarıkamış 109. Yılı´ yazısını yaktı. Program, Sarıkamış Şehitleri Mapping 3D gösterisi ile bir otelin duvarına yansıtılarak izletildi. Programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Vali Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Kars eski milletvekili Ahmet Arslan, protokol üyeleri ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce kişi katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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