Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Sarıkamış Kayak Merkezi cıvıl cıvıl

        SARIKAMIŞ Kayak Merkezi'nde özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanıyor, kızak ve kayak pistleri doluyor. Sömestir tatiline hazırlanan otellerdeki doluluk oranı yüzde 60'lara ulaştı. Yerli ve yabancı turistler kayak yaparak tatilin keyfini doyasıya çıkarıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 09:29 Güncelleme: 10.01.2024 - 09:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sarıkamış Kayak Merkezi cıvıl cıvıl
        ABONE OL
        ABONE OL

        SARIKAMIŞ Kayak Merkezi'nde özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanıyor, kızak ve kayak pistleri doluyor. Sömestir tatiline hazırlanan otellerdeki doluluk oranı yüzde 60'lara ulaştı. Yerli ve yabancı turistler kayak yaparak tatilin keyfini doyasıya çıkarıyor.

        Kristal karı, çam ağaçlarının arasındaki uzun pistleri, güneşi, doğası ve son model tesisleriyle kış turizminin önemli kayak merkezlerinden olan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki kayak merkezi, özellikle hafta sonları cıvıl cıvıl. En uzunu 3 bin 500 metre olmak üzere 9 pistten aynı anda binlerce kişinin yararlanabildiği kayak merkezinde, kayak ve snowboard yapmasını bilmeyenler de kızakla kayarak karın keyfini çıkarıyor.

        Türkiye'de birinci öncelikli 5 kayak merkezinden biri olan Sarıkamış Kayak Merkezi'nin en büyük özelliğinin sarıçam ormanları içinde en ideal kar olan kristal kara sahip olduğunu ifade eden bir otelin genel müdürü Alper Aydoğdu, şunları söyledi:

        "Sarıkamış Kayak Merkezi'nde toplamda 9 adet olmak üzere kayakseverler için her türlü eğimde, kolaylıkta ve zorlukta pisteler bulunmakta. En uzunu 3 bin 500 metre toplamda 22 bin 400 metre kayak pisti bulunuyor. Kayak merkezinin misafirleri en çok cezbeden kısmı çamlar içerisinde yapılan kayak. Buranın atmosferi diğer hiçbir kayak merkezine benzemez. Tesisler olsun, kayak merkezi ve hizmetleri olsun şu anda ciddi anlamda atağa geçmiş durumda. Türkiye'de insanların kolaylıkla ulaşabileceği, İstanbul'dan misafirlerimizin uçağa bindikten 3 saat sonra gelip kayak yapabilecekleri ulaşım kolaylığı da bulunuyor. İstanbul, Ankara, İzmir'den aşağı yukarı her gün direkt uçuşumuz mevcut. Genelde misafirlerimiz Türk yoğunluklu oluyor. Tabii ki çevre ülkelerden İran başta geliyor. Rusya, Avrupa ülkeleri ve Almanya'dan da ciddi anlamda misafir alıyoruz. Kayağın dışında bu bölgede biraz daha revaçta olan atlı kızak var. Tabii çam ormanları olduğu için burada safari kayağı da yapılabiliyor. Tabii ki bunlar profesyonel kayak hocalarıyla birlikte yapılıyor. Yöresel ürünümüz olarak kazı da gelen misafirlerimize ikram ediyoruz."

        Tatil için İstanbul'dan kızı ve arkadaşlarıyla kayak merkezine gelen Handan Düzgün, "Burayı çok seviyoruz. Kar yoğunluğu çok fazla. Yarıyıl tatili gelmeden rahat bir tatil yapmak istedik. Sarıkamış, İsviçre'den sonra kristal karı olan ender yerlerden. Biz de kayakta hep burayı tercih ediyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Lüks rezidansta kanlı gece! Şule'yi otoparkta öldürdü!
        Lüks rezidansta kanlı gece! Şule'yi otoparkta öldürdü!
        Eğitime kar engeli: Valilikler peş peşe açıkladı!
        Eğitime kar engeli: Valilikler peş peşe açıkladı!
        Ekvador'da çete lideri hapishaneden kaçtı: Ülke karıştı!
        Ekvador'da çete lideri hapishaneden kaçtı: Ülke karıştı!
        Bir ay önce evlenip kocasını öldürmüştü! İşte Şirin'in ifadesi!
        Bir ay önce evlenip kocasını öldürmüştü! İşte Şirin'in ifadesi!
        Kar ve fırtına uyarısı! 40 milyonu aşkın kişi etkilenebilir
        Kar ve fırtına uyarısı! 40 milyonu aşkın kişi etkilenebilir
        Başsavcılıktan açıklama! Kız çocuğu ipte asılı bulundu!
        Başsavcılıktan açıklama! Kız çocuğu ipte asılı bulundu!
        Boeing,'hatasını kabul etti'
        Boeing,'hatasını kabul etti'
        Sağanak ve kar yağışı devam ediyor!
        Sağanak ve kar yağışı devam ediyor!
        Togg’un ikinci modelinin üzerindeki örtü kalktı! İşte adı ve özellikleri…
        Togg’un ikinci modelinin üzerindeki örtü kalktı! İşte adı ve özellikleri…
        2024’te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
        2024’te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
        Semih parlıyor!
        Semih parlıyor!
        Kripto parada ETF karmaşası: SEC hesabı hacklendi
        Kripto parada ETF karmaşası: SEC hesabı hacklendi
        35 yıl önce böyleydiler
        35 yıl önce böyleydiler
        Leonardo Bonucci, Fenerbahçe'de!
        Leonardo Bonucci, Fenerbahçe'de!
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Çölde açan çiçek...
        Çölde açan çiçek...
        Ekonomi yıl sonunda mutlu edecek mi?
        Ekonomi yıl sonunda mutlu edecek mi?
        Santos'a hoş geldin partisi!
        Santos'a hoş geldin partisi!

        Benzer Haberler

        Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        AK Parti Kars Milletvekili Çalkın'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesaj...
        AK Parti Kars Milletvekili Çalkın'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesaj...
        KKDGC Başkanı Harmankaya'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
        KKDGC Başkanı Harmankaya'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
        GÜNCELLEME 3 - Türkiye "Bu toprakta izin var" temasıyla şehitler için yürüd...
        GÜNCELLEME 3 - Türkiye "Bu toprakta izin var" temasıyla şehitler için yürüd...
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'nde konuştu:
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'nde konuştu:
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'n...
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'n...