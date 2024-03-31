Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta engelli ve hastalar, ambulansla oy kullanmaya geldi

        KARS'ta engelli, yaşlı ve hastalar, ambulanslarla okullara taşınıp, sedye ve tekerlekli sandalyeyle götürüldükleri sandık başında oylarını kullandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 15:26 Güncelleme: 31.03.2024 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta engelli ve hastalar, ambulansla oy kullanmaya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARS'ta engelli, yaşlı ve hastalar, ambulanslarla okullara taşınıp, sedye ve tekerlekli sandalyeyle götürüldükleri sandık başında oylarını kullandı.

        31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kars'ın da aralarında olduğu 32 ilde oy kullanma işlemleri saat 07.00'de başlarken, saat 16.00 itibarıyla da sona erecek. Kars’ta kurulan 786 sandıkta 190 bin 893 seçmenin oy kullanma işleminin başlamasıyla, evde tedavi gören, hastanede yatan kişiler ve engelliler, UMKE ve Evde Bakım Hizmetleri ambulanslarıyla oy kullanacakları okullara götürüldü.

        Harakani Devlet Hastanesi'nde Ortopedi servisinde yatan ve 3 gün önce bacağına platin takılan Eşref Bolcal, ekipler tarafından ambulansla hastaneden alınıp oy kullanacağı Aydın Tanrıverdi İlkokulu'na getirildi. 1063 numaralı sandığa getirilen Bolca, sedyenin üzerinde oy pusulasını koyduğu zarfı sandığa attı. Böbrek taşı ameliyatı olan ve Üroloji servisinde tedavisi süren Kurtuluş Kaman ise ambulansla Mihralibey Ortaokulu'nda 1142 numaralı sandığa gelip, oyunu kullandı. Oy kullanımından sonra Kaman, "Gururluyum, Allaha çok şükür" diye konuştu.

        Digor ilçesi Sorkunlu köyünde KOAH hastası Nurettin Söğütlü (82) de oksijen tüpüyle ve Atayurt köyünde kısmi felç, duyma ve görme kaybı olan Hirde Tetik (97) ise UMKE ekiplerinin kollarında oy kullanacakları okula geldi. Digor ilçesi Gül Hahran köyünde siroz ve kalp yetmezliği rahatsızlığı bulunan Mehmet Özbariş (78) ve Derinöz köyünde genel durum bozukluğu rahatsızlığı bulunan Güli Demir (85) ise bastonlarıyla ekiplerin koluna tutunup geldikleri okulda oylarını kullandılar. Kars İl Sağlık Müdürlüğü Evde Bakım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri Mahalli İdareler Genel seçiminde toplam 71 kişiyi oy kullanmaları için ambulansla taşıdıklarını bildirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye sandık başında!
        Türkiye sandık başında!
        İstanbul'da yollar boş kaldı
        İstanbul'da yollar boş kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
        Yerel seçim sonuçları Haberturk.com'da
        Yerel seçim sonuçları Haberturk.com'da
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı
        Ünlüler sandık başında
        Ünlüler sandık başında
        Astronot kostümüyle oy kullandı
        Astronot kostümüyle oy kullandı
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        "20 yılımı yaktım"
        "20 yılımı yaktım"
        Yıldız isim 11'e dönüyor!
        Yıldız isim 11'e dönüyor!
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        "Az taktik, çok koşu!"
        "Az taktik, çok koşu!"
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        Almanya'da çılgın Türk!
        Almanya'da çılgın Türk!
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Güzellik başa bela mı?!
        Güzellik başa bela mı?!
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        İşte finans dünyasının en zenginleri

        Benzer Haberler

        Palandöken ve Sarıkamış'ta martın son haftasında kayak keyfi sürülüyor
        Palandöken ve Sarıkamış'ta martın son haftasında kayak keyfi sürülüyor
        Karlar erimeye başlayınca Kars'ta doğa kuşlarla canlandı
        Karlar erimeye başlayınca Kars'ta doğa kuşlarla canlandı
        Koruma altındaki kızıl şahin Kars'ta avlanırken görüntülendi
        Koruma altındaki kızıl şahin Kars'ta avlanırken görüntülendi
        Kars'ta kar ve buzla mücadele sürüyor
        Kars'ta kar ve buzla mücadele sürüyor
        Kars'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kars'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kars'ta 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Kars'ta 8 düzensiz göçmen yakalandı