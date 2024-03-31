Kars'ta engelli ve hastalar, ambulansla oy kullanmaya geldi

KARS'ta engelli, yaşlı ve hastalar, ambulanslarla okullara taşınıp, sedye ve tekerlekli sandalyeyle götürüldükleri sandık başında oylarını kullandı.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kars'ın da aralarında olduğu 32 ilde oy kullanma işlemleri saat 07.00'de başlarken, saat 16.00 itibarıyla da sona erecek. Kars’ta kurulan 786 sandıkta 190 bin 893 seçmenin oy kullanma işleminin başlamasıyla, evde tedavi gören, hastanede yatan kişiler ve engelliler, UMKE ve Evde Bakım Hizmetleri ambulanslarıyla oy kullanacakları okullara götürüldü.

Harakani Devlet Hastanesi'nde Ortopedi servisinde yatan ve 3 gün önce bacağına platin takılan Eşref Bolcal, ekipler tarafından ambulansla hastaneden alınıp oy kullanacağı Aydın Tanrıverdi İlkokulu'na getirildi. 1063 numaralı sandığa getirilen Bolca, sedyenin üzerinde oy pusulasını koyduğu zarfı sandığa attı. Böbrek taşı ameliyatı olan ve Üroloji servisinde tedavisi süren Kurtuluş Kaman ise ambulansla Mihralibey Ortaokulu'nda 1142 numaralı sandığa gelip, oyunu kullandı. Oy kullanımından sonra Kaman, "Gururluyum, Allaha çok şükür" diye konuştu.

Digor ilçesi Sorkunlu köyünde KOAH hastası Nurettin Söğütlü (82) de oksijen tüpüyle ve Atayurt köyünde kısmi felç, duyma ve görme kaybı olan Hirde Tetik (97) ise UMKE ekiplerinin kollarında oy kullanacakları okula geldi. Digor ilçesi Gül Hahran köyünde siroz ve kalp yetmezliği rahatsızlığı bulunan Mehmet Özbariş (78) ve Derinöz köyünde genel durum bozukluğu rahatsızlığı bulunan Güli Demir (85) ise bastonlarıyla ekiplerin koluna tutunup geldikleri okulda oylarını kullandılar. Kars İl Sağlık Müdürlüğü Evde Bakım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri Mahalli İdareler Genel seçiminde toplam 71 kişiyi oy kullanmaları için ambulansla taşıdıklarını bildirdi.