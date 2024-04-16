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        Gözlük kutusundan uyuşturucu çıktı

        KARS'ta şüphe üzerine durdurulan otomobilde, narkotik köpeği 'Daxo' ile yapılan aramada, güneş gözlüğü kutusuna zulalanmış 97,2 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 11:58 Güncelleme: 16.04.2024 - 12:00
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        Gözlük kutusundan uyuşturucu çıktı
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        KARS'ta şüphe üzerine durdurulan otomobilde, narkotik köpeği 'Daxo' ile yapılan aramada, güneş gözlüğü kutusuna zulalanmış 97,2 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

        Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapılacağı bilgisiyle harekete geçti. Takibe alınan otomobil, uygulama noktasında durduruldu. Ekipler, narkotik köpeği 'Daxo' ile yaptıkları aramalarda, otomobilin bagaj kısmında güneş gözlüğü kutusuna gizlenmiş 97,2 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü T.B. (44) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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