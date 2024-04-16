Gözlük kutusundan uyuşturucu çıktı

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapılacağı bilgisiyle harekete geçti. Takibe alınan otomobil, uygulama noktasında durduruldu. Ekipler, narkotik köpeği 'Daxo' ile yaptıkları aramalarda, otomobilin bagaj kısmında güneş gözlüğü kutusuna gizlenmiş 97,2 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü T.B. (44) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

KARS'ta şüphe üzerine durdurulan otomobilde, narkotik köpeği 'Daxo' ile yapılan aramada, güneş gözlüğü kutusuna zulalanmış 97,2 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

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