Köylülerden Fuat Kartalmış, “Dün öğlen saatlerinde yaylada otlayan sürüye kurtlar saldırdı ve koyunları parçaladı. Bizler yetişene kadar 70 tanesi öldü. Bulduklarımızı kurtardık, bulamadıklarımız gitti" dedi.

Olay, dün öğle saatlerinde merkeze bağlı Çalgavur köyünde meydana geldi. Erol Savaş'ın yaylada otlattığı sürüye kurtlar saldırdı. Kurtlar 70'i koyunu öldürdü, 20'sini de yaraladı. Saldırıda araziye kaçan 12 koyun da kayboldu. Kayıp koyunlar için arazide arama çalışması başlatıldı.

KARS'ta kurtlar sürüye saldırıp 70 koyunu öldürdü, 20’sini de yaraladı. Saldırı sırasında araziye kaçan 12 koyun ise kayboldu.

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