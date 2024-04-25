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        Kurtlar sürüye saldırıp 70 koyunu öldürdü

        KARS'ta kurtlar sürüye saldırıp 70 koyunu öldürdü, 20'sini de yaraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 16:22 Güncelleme: 25.04.2024 - 16:25
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        Kurtlar sürüye saldırıp 70 koyunu öldürdü
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        KARS'ta kurtlar sürüye saldırıp 70 koyunu öldürdü, 20’sini de yaraladı. Saldırı sırasında araziye kaçan 12 koyun ise kayboldu.

        Olay, dün öğle saatlerinde merkeze bağlı Çalgavur köyünde meydana geldi. Erol Savaş'ın yaylada otlattığı sürüye kurtlar saldırdı. Kurtlar 70'i koyunu öldürdü, 20'sini de yaraladı. Saldırıda araziye kaçan 12 koyun da kayboldu. Kayıp koyunlar için arazide arama çalışması başlatıldı.

        Köylülerden Fuat Kartalmış, “Dün öğlen saatlerinde yaylada otlayan sürüye kurtlar saldırdı ve koyunları parçaladı. Bizler yetişene kadar 70 tanesi öldü. Bulduklarımızı kurtardık, bulamadıklarımız gitti" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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