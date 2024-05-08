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        Buzağısı Pamuk'u satıp, parasını Filistin'e gönderecek

        KARS'ın Akyaka ilçesine bağlı Karahan köyünde yaşayan Sarıgül Kaçan (71), yeni doğan buzağısını satarak parasını Filistin halkına göndereceğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 09:42 Güncelleme: 08.05.2024 - 09:45
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        Buzağısı Pamuk'u satıp, parasını Filistin'e gönderecek
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        KARS'ın Akyaka ilçesine bağlı Karahan köyünde yaşayan Sarıgül Kaçan (71), yeni doğan buzağısını satarak parasını Filistin halkına göndereceğini söyledi. 2 çocuk, 6 torun sahibi Kaçan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu 10 ile yönelik ülke genelinde başlatılan yardım seferberliğinde düvesini 13 bin TL’ye satıp, parayı depremzedelere bağışlamıştı.

        Sarıgül Kaçan, İsrail'in 7 Ekim 2023’ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Filistin halkına destek için yeni doğan ve adını 'Pamuk' koyduğu buzağısını bağışladı. Kaçan, yaklaşık 50 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırda 4 Mayıs günü dünyaya gelen buzağısını elleri ile büyütüp sütten kesildikten sonra satıp parasını Filistin halkına göndereceğini söyledi. 10 ilin etkilendiği Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde olduğu gibi şimdide el ele verme zamanı olduğunu belirten Kaçan, şunları söyledi:

        "Buzağıyı besleyip, büyüteceğim. Daha sonra satıp, parasını köy muhtarı olan oğluma vereceğim. O da parayı Filistin'e gönderecek. Televizyonlarda izledikçe içim kan ağlıyor. Yaşlı, kadın ve çocuk demeden öldürülen Filistin halkının yanında olmalıyız. Maddi ve manevi desteğimizi esirgememeliyiz. Ölünce diğer tarafa kimse sevabı ve günahından başka bir şey götüremiyor. Allah oradakilerin yardımcısı olsun. Depremde de bir düve satıp aldığım 13 bin lirayı depremzedelere göndermiştim. Yardım etmek kadar güzel bir şey yok."

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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