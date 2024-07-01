Kars'ta sağanak etkili oldu, sürüye düşen yıldırımda 10 büyükbaş öldü

Kars’a bağlı Çorak köyüne ait merada otlatılan büyükbaşların üzerine yıldırım düştü, sürüdeki 10 boğa öldü. Meraya gelen hayvan sahipleri, yetkililerden zararlarının giderilmesi için yardım istedi. Gök gürültülü sağanağın etkili olduğu Selim ilçesinde de otlaktan dönen büyükbaş sürüsü çıktığı kara yolunda ulaşımı aksattı. Sağanak yağış ve şiddetli rüzgarda hayvanlar ilerlemede zorlandı. Hayvanların yol ortasında kalmaları sebebiyle araç kuyrukları oluştu. 15 dakika süren sağanağın etkisinin geçmesiyle çoban sürüyü hareket ettirebildi, trafik normal akışına döndü.

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