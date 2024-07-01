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        Kars'ta sağanak etkili oldu, sürüye düşen yıldırımda 10 büyükbaş öldü

        SAĞANAKve şiddetli rüzgarın etkili olduğu Kars'ta, merada otlatılan sürünün bulunduğu bölgeye yıldırım düştü, 10 büyükbaş öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 10:39 Güncelleme: 01.07.2024 - 10:45
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        Kars'ta sağanak etkili oldu, sürüye düşen yıldırımda 10 büyükbaş öldü
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        SAĞANAKve şiddetli rüzgarın etkili olduğu Kars'ta, merada otlatılan sürünün bulunduğu bölgeye yıldırım düştü, 10 büyükbaş öldü.

        Kars’a bağlı Çorak köyüne ait merada otlatılan büyükbaşların üzerine yıldırım düştü, sürüdeki 10 boğa öldü. Meraya gelen hayvan sahipleri, yetkililerden zararlarının giderilmesi için yardım istedi. Gök gürültülü sağanağın etkili olduğu Selim ilçesinde de otlaktan dönen büyükbaş sürüsü çıktığı kara yolunda ulaşımı aksattı. Sağanak yağış ve şiddetli rüzgarda hayvanlar ilerlemede zorlandı. Hayvanların yol ortasında kalmaları sebebiyle araç kuyrukları oluştu. 15 dakika süren sağanağın etkisinin geçmesiyle çoban sürüyü hareket ettirebildi, trafik normal akışına döndü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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