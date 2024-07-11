Kars'ta fırtına ve sağanak; Yollar göle döndü, ağaç devrildi, kopan elektrik kablosunun temas ettiği 2 inek öldü

KARS’ta akşam saatlerinde şiddetini artıran rüzgar ve sağanak kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar su birikintileriyle göle dönerken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Şiddetli rüzgar nedeniyle Paşaçayırı Mahallesinde kopan elektrik kablolarının temas ettiği 2 inek öldü, Halitpaşa Caddesinde ise kökünden kopan ağaç devrildi.

Kars’ta akşam saatlerinde sağanak ve fırtına ektili oldu. Yaklaşık 20 dakika boyunca yağan sağanak yağmur sebebiyle kent merkezinde cadde ve sokaklar su ile kaplandı. Kars bedesten bölgesine yağmura yakalanan vatandaşlar iş yerlerine sığındı. Yusufpaşa ve Sukapı mahallelerini birbirine bağlayan Kars çayı üzerindeki köprü suyla kaplanınca sürücüler zor anlar yaşadı. Faik Bey Caddesi ve İnönü Caddesi de yağmur sularıyla göle döndü. Yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar, tahta ve benzeri malzemeler koyarak sudan korunmaya çalıştı.