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        Halk ozanları ile şairler, Kerbela ve 15 Temmuz şehitlerini andı

        KARS'ta halk ozanları ve şairler, 'Aşıklar ve şairler buluşmasında' Kerbela ve 15 Temmuz şehitlerini andı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 16:20 Güncelleme: 15.07.2024 - 16:25
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        Halk ozanları ile şairler, Kerbela ve 15 Temmuz şehitlerini andı
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        KARS'ta halk ozanları ve şairler, 'Aşıklar ve şairler buluşmasında' Kerbela ve 15 Temmuz şehitlerini andı. Kars Ozanlar ve Şairler Derneği Başkanı Suzan Aydemir, 15 Temmuz ruhunun ozanlar ve şairlerin eserleri aracılığıyla daha iyi anlaşılması için bu etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

        Kars Ozanlar ve Şairler Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte ozanlar ve şairler buluştu. Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen buluşmaya 40 halk ozanı ve şair katıldı. Kars ve çeşitli illerden gelen halk ozanları, Kerbela ve 15 Temmuz şehitleri için yazdıkları türkü ve şiirlerini seslendirdi. Etkinlikte, kahramanlık türküleri ve marşlar da okundu. Kars Ozanlar ve Şairler Derneği Başkanı Suzan Aydemir, 15 Temmuz ruhunun ozanlar ve şairlerin eserleri aracılığıyla daha iyi anlaşılması ve yaşatılması adına etkinliğin düzenlendiğini belirtti.

        Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Balkaya, Sarıkamış şehitlerini anma programlarının 110'uncu yılı kapsamında uluslararası nitelikte 'Kar Gülleri-Sarıkamış Şehitleri' temalı bir şiir yarışması düzenleneceğini duyurdu. Yarışmaya katılacak olanların 20 Ekim tarihine kadar eserlerini gönderebileceklerini belirten Balkaya, bütün şiirlerin kitaplaştırılarak etkinlikte davetlileri dağıtılacağını bildirdi.

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