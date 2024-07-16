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        Sinelerine vurarak Kerbela şehitlerini andılar

        HAZRETİ Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin Kerbela'da şehit edilişinin yıl dönümü nedeniyle Kars'ta yüzlerce kişi sinelerine vurarak gözyaşı döktü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 09:20 Güncelleme: 16.07.2024 - 09:25
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        Sinelerine vurarak Kerbela şehitlerini andılar
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        HAZRETİ Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin Kerbela'da şehit edilişinin yıl dönümü nedeniyle Kars'ta yüzlerce kişi sinelerine vurarak gözyaşı döktü.

        Kars'ta Muharrem ayının 9'uncu gecesi olarak anılan 'Tasua Gecesi'nde yüzlerce kişi Hazreti Ali Camii'nde bir araya geldi. Hazreti Peygamberin torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin Kerbela'da şehit edilişinin 1385'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine katılanlar, ilahiler eşliğinde sinelerini dövdü, gözyaşı döktü. Olayın tiyatro oyunuyla sahnelenmesi sırasında katılımcılar gözyaşlarını tutamadı. Gece boyunca gençler, camide mersiye okuyarak Hazreti Hüseyin ve arkadaşları için ağladı, dualar etti.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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