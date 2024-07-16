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        Sinelerine vurarak Kerbela şehitlerini andılar (2)

        VÜCUTLARINAZİNCİRLE VURDULARKerbela şehitlerini anmak için sabah saatlerinde Hz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 11:10 Güncelleme: 16.07.2024 - 11:15
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        Sinelerine vurarak Kerbela şehitlerini andılar (2)
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        VÜCUTLARINAZİNCİRLE VURDULAR

        Kerbela şehitlerini anmak için sabah saatlerinde Hz. Ali Camisi önünde toplananlar, ellerinde Türk bayrağı ve Hazreti Ali'nin posterleriyle yürüdü. Grup, Faikbey Caddesi'nden Kars Şehitliği önüne kadar mersiyeler eşliğinde sine dövüp, vücutlarına zincir vurdu. Anma programına katılanlar, Garnizon Şehitliği ziyaretinin ardından Yeni Mahalle Mezarlığı'na yürüdü. Yeni Mahalle Mezarlığı önünde de deste gruplarının zincirlerle dövünmeleri, sine vurmaları devam etti. Mezarlık ziyareti ve Kuran-ı Kerim okunan etkinliğe katılanlara pasta, simit, poğaça, su ve çay ikramında bulunuldu. Birçok iş yerinin kaldırımda açtığı ikramları tadanlar hayırlarının kabul olması için dua etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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