Kars ve Ardahan'da sel suları köy yollarına zarar verdi

KARS ve Ardahan’da sağanak yağış sonrası oluşan sel sularının getirdiği çamur nedeniyle yollar tahrip oldu, tarım arazileri zarar gördü. Ayrıca Kars’ta bir köyde elektrik direkleri yıkıldı, ekipler çalışma başlattı.

Bugün öğleden sonra etkili olan sağanak yağış Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Süngütaş köyünde hasara yol açtı. Köydeki derenin taşmasına sonucu oluşan sel suları nedeniyle elektrik direkleri yıkıldı. Ekili arazilerin zarar gördüğü köye ulaşımı sağlayan yol tahrip oldu. Köyde hasar tespit çalışması başlatıldı.