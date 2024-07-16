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        Kars ve Ardahan'da sel suları köy yollarına zarar verdi

        KARS ve Ardahan'da sağanak yağış sonrası oluşan sel sularının getirdiği çamur nedeniyle yollar tahrip oldu, tarım arazileri zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 21:41 Güncelleme: 16.07.2024 - 21:45
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        Kars ve Ardahan'da sel suları köy yollarına zarar verdi
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        KARS ve Ardahan’da sağanak yağış sonrası oluşan sel sularının getirdiği çamur nedeniyle yollar tahrip oldu, tarım arazileri zarar gördü. Ayrıca Kars’ta bir köyde elektrik direkleri yıkıldı, ekipler çalışma başlattı.

        Bugün öğleden sonra etkili olan sağanak yağış Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Süngütaş köyünde hasara yol açtı. Köydeki derenin taşmasına sonucu oluşan sel suları nedeniyle elektrik direkleri yıkıldı. Ekili arazilerin zarar gördüğü köye ulaşımı sağlayan yol tahrip oldu. Köyde hasar tespit çalışması başlatıldı.

        ARDAHAN’DA ARAÇLAR MAHSUR KALDI

        Ardahan'a ise sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Güzçimeni köyünde sağanak sonrası sel sularının taşıdığı çamur ve atıklar sebebiyle yol ulaşıma kapandı. Çok sayıda aracın mahsur kaldığı yolda AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri temizlik çalışması başlattı. Bazı köylerde tarım arazileri zarar gördü.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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