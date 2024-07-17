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        Kanepe yastığından 776 adet sahte 50 TL'lik banknot ve uyuşturucu çıktı

        KARS'ta polisin apart dairede yaptığı aramada kanepe yastığının içinde 776 adet sahte 50 lira ile metamfetamin ve bonzai ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 14:39 Güncelleme: 17.07.2024 - 14:45
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        Kanepe yastığından 776 adet sahte 50 TL'lik banknot ve uyuşturucu çıktı
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        KARS'ta polisin apart dairede yaptığı aramada kanepe yastığının içinde 776 adet sahte 50 lira ile metamfetamin ve bonzai ele geçirildi,

        gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

        Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kent merkezindeki 2 apart daireye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramada, kanepe yastığına gizlenmiş 5 farklı seri numarasına sahip 776 adet 50 TL'lik olmak üzere toplam 38 bin 800 TL sahte para, 2 parça halinde toplam 2,90 gram metamfetamin ve 2 parça halinde toplam 0,97 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Haklarında 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' ve 'Parada sahtecilik' suçlarından işlem yapılan şüphelilerden V.K. (29) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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