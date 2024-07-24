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        Otobüs bagajındaki kıyılmış tütünlerin içinden 6 ruhsatsız tabanca çıktı

        KARS'ta polisin bir yolcu otobüsün bagajında yaptığı aramada kıyılmış tütünlerin arasında 6 adet ruhsatsız tabanca bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 13:11 Güncelleme: 24.07.2024 - 13:15
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        Otobüs bagajındaki kıyılmış tütünlerin içinden 6 ruhsatsız tabanca çıktı
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        KARS’ta polisin bir yolcu otobüsün bagajında yaptığı aramada kıyılmış tütünlerin arasında 6 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Gözaltına alınan H.B. (29) tutuklandı.

        Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yasa dışı silah ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma kapsamında uygulama noktasında bir otobüste arama yaptı. Otobüsünün bagaj kısmında kıyılmış tütün bulunan koliyi arayan ekipler, 6 adet ruhsatsız tabanca ile 6 şarjör ve 75 fişek ele geçirdi.

        Kolinin sahibinin H.B. olduğunu ve Diyarbakır'da yaşadığını tespit eden ekipler düzenlediği operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı. H.B. emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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