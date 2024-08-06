Cinayet şüphelisi İran'a kaçarken yakalandı (2)
TUTUKLANDIAdliyedesavcının tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği Mustafa Bozkuş, 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
TUTUKLANDI
Adliyedesavcının tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği Mustafa Bozkuş, 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
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