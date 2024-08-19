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        Karslı 13 dağcı, Cilo Dağı'nın zirvesine tırmandı

        KARS Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü (KARSDAK) üyesi 13 dağcı, Hakkari'deki 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı'nın zirvesine tırmanıp, Türk bayrağı açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 14:36 Güncelleme: 19.08.2024 - 14:40
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        Karslı 13 dağcı, Cilo Dağı'nın zirvesine tırmandı
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        KARS Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü (KARSDAK) üyesi 13 dağcı, Hakkari'deki 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı'nın zirvesine tırmanıp, Türk bayrağı açtı.

        Kars'tan geçen cuma gecesi yola çıkan dağcılar, cumartesi sabah saatlerinde Hakkari'deki Serpel Yaylası’na ulaştı. Bir süre kamp yapan dağcılar, 3 rehber eşliğinde tırmanışa başladı. KARSDAK Başkanı Özfer Koçak'ın başkanlık ettiği grup, pazar günü saat 07.30 sıralarında 4 bin 135 metre yüksekliğindeki Cilo Dağı’nın zirvesine ulaştı. Buzul gölleri ve yaylaları geçerek zirve yapan dağcılar, hatıra fotoğrafı çekildi, Türk Bayrağı açtı. Bir süre zirvede fotoğraf çekilen dağcılar, daha sonra inişi gerçekleştirerek Kars'a döndü.

        Zirvede açıklama yapan KARSDAK Başkanı Özfer Koçak, cumartesi günü başladıkları tırmanışa 13 sporcunun katıldığını ve 3 rehber eşliğinde başarılı bir şekilde zirveye ulaştıklarını belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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