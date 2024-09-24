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        Kars'ta 7 katlı otelde yangın (3)

        YANGININ,ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTIĞI DEĞERLENDİRİLİYOROtel yangınıyla ilgili Kars Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 11:01 Güncelleme: 24.09.2024 - 11:01
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        Kars'ta 7 katlı otelde yangın (3)
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        YANGININ,ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR

        Otel yangınıyla ilgili Kars Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlimiz Faikbey Caddesi'nde faaliyet gösteren bir otelde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile tamamen kontrol altına alınmış olup soğutma, temizlik ve hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Yangından etkilenen şahıslar, tedbir amaçlı olarak Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınmışlardır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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