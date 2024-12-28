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        Kars'ta yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu; 3 gözaltı

        KARS'tayılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 46 litre sahte içki ile 120 litre etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 11:09 Güncelleme: 28.12.2024 - 11:15
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        Kars'ta yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu; 3 gözaltı
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        KARS'tayılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 46 litre sahte içki ile 120 litre etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sahte içki üretimi ve kaçak içki satışına yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, yasa dışı alkol imalathanesine dönüştürüldüğü tespit edilen ev, iş yeri ve depoya baskın yaptı. 3 şüpheli gözaltına alırken, adreslerde yapılan aramalarda 17 şişe halinde toplam 46 litre sahte içki, 120 litre sahte içki yapımında kullanılan etil alkol, 72 adet şişe içerisinde sahte içki yapımında kullanılan aroma kiti ve 2 adet huni ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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