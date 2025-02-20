Kars'ta kardan mahsur kalan hasta, ekipler tarafından hastaneye ulaştırıldı

KARS’ta sağlık ve Karayolları ekipleri, kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan bir hastayı evinden alarak hastaneye yetiştirdi. Karlı ve engebeli yollarda yaşanan o anlar, ekipler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kars'ın Selim ilçesinin Darboğaz köyünde yaşayan erkek bir hasta, yolların kapalı olması nedeniyle hastaneye götürülemedi. Hasta yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Kış aylarında kar nedeniyle yolu kapanan köylerde hastaların imdadına yetişmek için görev yapan İl Özel İdaresinin karla mücadele ekipleri, sağlıkçılarla birlikte adrese sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası ulaştıkları hastaya ilk tedavisini evinde uyguladı. Ardından ekipler, hastayı alıp ambulansla Selim Devlet Hastanesine götürdü. Ekiplerin görev anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kars Valisi Ziya Polat da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Zorlu şartlarda özveriyle görev yapan tüm ekiplerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz” dedi.