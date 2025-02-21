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        Kars'ta, jandarmadan köylerdeki ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi

        KARS İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Trafik Timleri, köylerdeki ilkokul öğrencilerine kara yolunda uygulamalı trafik eğitimi verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 11:31 Güncelleme: 21.02.2025 - 11:35
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        Kars'ta, jandarmadan köylerdeki ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi
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        KARS İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Trafik Timleri, köylerdeki ilkokul öğrencilerine kara yolunda uygulamalı trafik eğitimi verdi.

        Kars'ın Selim ilçesine bağlı Yolgeçmez Köyü İlkokulu ile Kağızman ilçesi Halime Aslan İlkokulu'na giden Jandarma Trafik Timleri hem sınıflarda hem de köylerden geçen kara yolunda uygulamalı eğitimler verdi. Jandarma ekipleri, yaya geçidi, trafik ışıkları ve trafik kuraları, emniyet kemeri ile ilgili bilgi vererek, trafikte uyulması gereken kuralları anlattı. Öğrenciler eğitimi ilgiyle dinlerken, merak ettikleri soruları da jandarma personeline sordu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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