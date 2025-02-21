Kars'ta, jandarmadan köylerdeki ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi

KARS İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Trafik Timleri, köylerdeki ilkokul öğrencilerine kara yolunda uygulamalı trafik eğitimi verdi.

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Yolgeçmez Köyü İlkokulu ile Kağızman ilçesi Halime Aslan İlkokulu'na giden Jandarma Trafik Timleri hem sınıflarda hem de köylerden geçen kara yolunda uygulamalı eğitimler verdi. Jandarma ekipleri, yaya geçidi, trafik ışıkları ve trafik kuraları, emniyet kemeri ile ilgili bilgi vererek, trafikte uyulması gereken kuralları anlattı. Öğrenciler eğitimi ilgiyle dinlerken, merak ettikleri soruları da jandarma personeline sordu.