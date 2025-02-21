Yolu kardan kapanan köydeki hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı

Arpaçay ilçesine bağlı Tepeköy'de yaşayan kadın, aniden rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp, yardım talep etti. Ancak köy yolunun kardan kapalı olması nedeniyle sağlık ekipleri köye ulaşamadı. Bunun üzerine İl Özel İdare ekipleri bölgeye sevk edildi. Karla mücadele ekiplerinin yolu açmasının ardından sağlık görevlileri hastaya ulaşarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaşlı kadın, ambulansa alınarak Arpaçay Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı.

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