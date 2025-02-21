Kar şöleninde kar topu savaşı

KARSBelediyesi, okulların tatil olmasını fırsata çevirerek çocuklar ve aileleri için 'Kar şöleni' düzenledi. Şölene katılanlar kepçe ile meydana getirilen karla kar topu savaşı yaptı. Üşüyenler ise ya ateş başında ya da çekilen halaylara eşlik ederek ısındı.

Gazi Kars Bedesten Bölgesinde hazırlıklar sabah erken saatlerinde başladı. Kepçelerle taşınan karlar Kars Kalesi'nin altındaki ‘Kars’ yazısı önünde toplandı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yığınlarının oluşmasına destek verirken zabıta ekipleri ise birçok noktada ateş yakarak dondurucu soğukta çocuklar ve ailelerinin ısınmasını sağladı. Kızılay Kars Şubesinin sıcak çorba ve çay ikramında bulunduğu şölen renkli görüntülere sahne oldu. Aileler çocuklarının kar eğlencesine ortak olunca adeta soğuk havayı ısıtan görüntüler oluştu. Yetişkinler ve çocuklar, kar topu oynadı, kar üzerinde yuvarlanarak eğlendi. Üşüyenler yörenin hareketli müzikleri eşliğinde tutulan halaylara katıldı.

‘Kar Şöleni’ adıyla düzenlenen, yaklaşık 2 saat süren etkinlik sonunda çocuklar ve aileleri Belediye Başkanı Ötüken Senger ve ekibine bu güzel organizasyon için teşekkür etti.