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        Kars'ta, kasasında geri dönüşüm malzemesi bulunan kamyonet yandı

        KARS'ta geri dönüşüm malzemesi yüklü kamyonetin kasasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 20:16 Güncelleme: 24.03.2025 - 20:20
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        Kars'ta, kasasında geri dönüşüm malzemesi bulunan kamyonet yandı
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        KARS'ta geri dönüşüm malzemesi yüklü kamyonetin kasasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Olay, saat 19.00 sıralarında İstasyon Mahallesi, Mezra Caddesi'nde meydana geldi. Geri dönüşüm malzemesi yüklü kamyonetin kasasında yangın çıktığını fark eden şoför, aracı Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin arkasındaki boş bir araziye park edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Kamyonette hasar meydana gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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