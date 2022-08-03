Kars'ta 18 suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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KARS (AA) - Kars'ın Arpaçay ilçesinde 18 suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

"Kasten adam öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "gasp" gibi 18 suçtan 21 yıl 16 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A'nın (38) yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerince teknik ve fiziki takibe alınan E.A'nın saklandığı adrese operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan firari hükümlü, işlemlerini ardından cezaevine götürüldü.

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