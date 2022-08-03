Kars'taki arıcılar verimli bir sezon bekliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars'taki arıcılar verimli bir sezon bekliyor

AA

Kars'taki arıcılar verimli bir sezon bekliyor

KARS (AA) - CÜNEYT ÇELİK/BÜLENT MAVZER - Yoğun yağışların etkisiyle bu yıl yaylaları daha fazla çiçekle kaplanan Kars'ta arıcılar, bal üretiminde bereketli bir sezon bekliyor.

Kuraklık nedeniyle geçen yıl kovan başına 5-6 kilogram bal elde eden ve kötü sezon geçiren arıcılar, bu sezon kışın yoğun kar yağışı ve ilkbahardaki yağmurların etkisiyle yeşeren yaylalarda bal üretiyor.

Arıcılar, bu yıl kovan başına ortalama 15-20 kilogram bal almayı bekliyor. Bazı arıcılar ise kovan başına 30 kilograma kadar bal alabileceğini belirtiyor.

Sabah ve öğle saatlerinde oğul vermek için kovanlarından çıkan arılar, bir süre uçtuktan sonra kovanlara yakın alanlardaki bitki, ağaç ya da taşlar üzerine kümeleniyor.

Arıların kümelendiği yerleri tespit eden arıcılar, hazırladıkları kovanları koyarak arıların içine girmesini sağlıyor.
Oğul veren arılarla gelecek sezon kovan sayısını artıracak arıcılar, bu sayede bal üretimini de artırmayı bekliyor.

- "Bir afet olmazsa arıcıların bu yıl yüzü gülecek"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Adem Ertaş, AA muhabirine, 2021 yılının kurak geçtiğini ve arıcıların zor bir sezonu geride bıraktığını söyledi.

Kentte yağışlarla bitki çeşitliliğinin arttığına işaret eden Ertaş, şöyle konuştu:

"Kars'ın balı coğrafi işaretli bir bal, doğal, endemik bitkilerin olduğu yayla, meralardan geliyor. Bu yılki organik, coğrafi işaretli bal rekoltesinde kovan başına 15-20 kilogram beklenmektedir. Bu yıl balın kalitesi çok yüksek, o da çiçek çeşitliliğini ve floranın zengin olmasından kaynaklanıyor. Son yılların en verimli yılını geçireceğimizi düşünüyorum. Bundan da çiftçilerimiz çok heyecanlı, bir afet olmazsa arıcıların bu yıl yüzü gülecek."

Kağızmanlı organik bal üreticisi İzzettin Arslan ise 50 yılı aşkın bir süredir arıcılık yaptığını anlattı.

Yaylalarda Bu yıl çok çiçek olduğunu ifade eden Arslan, "Arılar hakkı olan balı aldı, kovan başı 30 kiloya yakın bal bekliyoruz. Bizim balın nektarı farklıdır, tadı kokusu çok iyi. Doğal bal olduğu için hasta olanlar da rahatlıkla yiyebiliyor." dedi.

Tekneli köyündeki bal üreticilerinden Cemal Halisoğlu da arıların oğul vermesinin kovan sayısının artması anlamına geldiğini ve bu durumun sonraki yıllarda bal üretiminin daha üst seviyelere çıkmasını sağlayacağını ifade ederek, "Çok yağış olduğundan çiçek bu yıl fazla. Bundan dolayı dışarıdan bal, polen geldiği için kraliçe arı fazla yumurta atıyor, bu da arının kovandaki nüfusunu artıyor. Bu yıl arının hem oğul atması ve hem de bal üretmesi bakımından çok verimli geçiyor. Bu yıl hem iyi bal üreteceğiz hem de kovanlarımızın sayısı artırarak emeğimizin karşılığını alacağız." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sarıkamış'ta tırpanlar imece için bilendi
YEREL HABERLER Sarıkamış'ta tırpanlar imece için bilendi
Kars’ta yaralı Kulaklı Baykuş tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Kars’ta yaralı Kulaklı Baykuş tedavi altına alındı
Vali Öksüz’den Ehlibeyt Dernekleri’ne ziyaret
YEREL HABERLER Vali Öksüz’den Ehlibeyt Dernekleri’ne ziyaret
Başkan Ali Eroğlu Kars’ta ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Ali Eroğlu Kars’ta ziyaretlerde bulundu
Kars'ta 18 suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Kars'ta 18 suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Sarıkamış'ta üzerinde insan figürleri bulunan taş ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Sarıkamış'ta üzerinde insan figürleri bulunan taş ...
AFAD eğitimleri devam ediyor
YEREL HABERLER AFAD eğitimleri devam ediyor
Başkan Çalkın, Digor’da vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Çalkın, Digor’da vatandaşlarla buluştu
Başkan Alibeyoğlu, “Sınır ticareti belgelerinizi alın”
YEREL HABERLER Başkan Alibeyoğlu, “Sınır ticareti belgelerinizi ...
Kars’ta tarlalardan bereket fışkırdı Altın sarısı tarlalar havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Kars’ta tarlalardan bereket fışkırdı Altın sarısı ...
Kars’ta jandarmadan ‘Şafak’ operasyonu Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Kars’ta jandarmadan ‘Şafak’ operasyonu Çok sayıda ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.