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Kars'taki canlı hayvan pazarları şap hastalığı nedeniyle kapatıldı

AA

Kars'taki canlı hayvan pazarları şap hastalığı nedeniyle kapatıldı

KARS (AA) - Kars'ta ortaya çıkan şap hastalığı nedeniyle canlı hayvan pazarları geçici olarak kapatıldı.

"Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi" kapsamında hayvan varlığının salgın hastalıklardan korunması, halk sağlığını tehdit eden zoonoz hastalıklarla mücadele edilmesi ve hayvan hareketlerinin kontrol altına alınması amacıyla Kars Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz başkanlığında "Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu" toplandı.

Toplantıda Merkez Paşaçayırı Mahallesi, Digor ilçesi Gülhayran köyü, Selim ilçesi Benliahmet köyü ve Susuz ilçesi Karapınar köyünde şap hastalığının çıkması sebebiyle, enfeksiyonun yayılma zincirini kırmak ve olası salgınların önüne geçmek için biyogüvenlik önlemlerinin en üst düzeyde uygulanmasına karar verildi.

Şap hastalığına karşı etkin bir şekilde aşılamanın yapılması ve kentten çıkan şap hastalığının daha fazla mihraka yayılmasının önlenmesi amacıyla, il genelinde çift tırnaklı sığır, koyun, keçi gibi hayvan hareketlerinin 6 Ağustos 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar durduruldu.

Kars'ta bulunan tüm hayvan toplama merkezleri ile hayvan pazar ve satış yerleri geçici olarak kapatılmasına da karar verildi. Vatandaşların pazarlar dışında toplanarak hayvan alım satımı yapmalarını önlemek amacıyla il ve ilçe müdürlükleri ile kolluk kuvvetlerince gerekli denetimlerin yapılması istendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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