Kış sofrasının vazgeçilmezi "Kars kazı" meralarda doğal yetiştiriliyor

KARS (AA) - Kars'ta, kış ayında kesilecek kazlar endemik bitkiler arasında meralarda yetiştiriliyor.
Eti yöresel lezzetlerin başında gelen ve birçok ailenin geçim kaynağı olan kazlar, kış mevsimine kadar meralarda doğal olarak besleniyor.
Türkiye'de kaz yetiştiriciliğinde adını duyuran Kars'taki besiciler, yaz ayında da yoğun çalışıyor.
Kaz varlığı bakımından Türkiye'de ilk sırada yer alan Kars'ta, besiciler ilkbaharda yumurtadan çıkan yavrulara mevsimin ilk karı düşene kadar meralarda bakıyor.
Kaz besleyerek ekonomisine katkıda bulunan aileler, yırtıcı hayvanlara karşı meralarda nöbet tutuyor