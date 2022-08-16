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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ani'nin fethinin 958'inci yıl dönümü kutlandı

AA

Ani'nin fethinin 958'inci yıl dönümü kutlandı

KARS (AA) - Kars'ta, Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan'ın 16 Ağustos 1064'te Ani'yi fethinin 958. yıl dönümü törenle kutlandı.

Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Ani Ören Yeri'nde düzenlenen program, Anadolu'daki ilk Türk camisi Ebul Menuçehr önünden başladı. Burada okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından katılımcılar, ellerinde Türk bayraklarıyla başladığı yürüyüşü Karşılama Merkezi'nde tamamlandı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, burada yaptığı konuşmada, fetihlerin medeniyetin yayılması açısından Türk ve İslam tarihinde büyük önem taşıdığını söyledi.

Fetihlerin öneminden bahseden Öksüz, şöyle konuştu:

"Fetih vardır bir şehri açar, fetih vardır bir toprağı vatan yapar ve öyle fetihler de vardır ki gönüllere girer, yepyeni ufuklar açar. İşte Ani'nin fethi de sadece Kars'ın fethi değil, açılan yeni ufukla Anadolu'nun fethi vizyonunun da başlangıç noktasıdır. Bu kutlu fetih, Ani'nin fethinden 7 yıl sonra, 1071 yılındaki Malazgirt Zaferi'nin anahtarı olmuştur. Ani'nin fethi ile Anadolu'ya ayak basan ecdadımız, 1071 yılındaki Malazgirt Zaferi'yle Ani Zaferi'ni taçlandırmıştır. Ecdadımız, Ani ve Malazgirt zaferlerinin ardından Anadolu'yu da fethederek bizlere vatan yapmıştır. 16 Ağustos 1064'de Kars'tan doğan güneş, Malazgirt'te devam etmiş, 1299'da Söğüt'te nurunu saçmış ve 1453'te İstanbul'un fethiyle yeni bir çağı başlatarak aydınlığa vesile olmuştur."

Ani Ören Yeri Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan da günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, Ani Ören Yeri'nin anahtarını Vali Öksüz'e takdim etti.

Daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, Kafkas Halk Oyunları ile Mahalli Halk Oyunları ekipleri gösteri sundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce kutlama programları kapsamında düzenlenen at yarışında, 3 kilometrelik parkurda Dursun Koç'un "Kelebek" adlı atı birinci oldu.

Ani Fetih Kupası Voleybol Turnuvası ile at yarışında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Programa, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Amanvermez, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, il protokolü ile vatandaşlar katıldı.

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