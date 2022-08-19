Kars Valiliğinden vatandaşlara "dolandırıcılık" uyarısı

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KARS (AA) - Kars Valiliği, bir süredir Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün ismini kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışan art niyetli kişilere karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı kişilerin Türker Öksüz'ün adını kullanıp vatandaşlardan para talep edip dolandırıcılık yaptığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu tür dolandırıcılık olaylarının önüne geçilebilmesi, şüpheli şahısların yakalanmaları ve vatandaşlarımızın mağdur olmalarının engellenmesi amacıyla kolluk görevlilerimizce gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık olaylarıyla karşılaşmaları veya bu yönde herhangi bir duyum almaları halinde hemen 112 Acil Çağrı Merkezi hattını aramaları, bu şahıslara itibar etmemeleri ve kesinlikle herhangi bir ödemede bulunmamaları gerekmektedir."

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