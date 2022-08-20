Kars'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Bir acı haber de Mardin'den: 16 ölü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARS (AA) - Kars'ta alacak-verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Merkez Mahallesi Kasaplar Hali'nde iş yeri bulunan B.Ş. ile kente İzmir'den gelen ve husumetlisi olan iki kişi arasında tartışma çıktı.

Büyüyen olay sırasında H.C, B.Ş'nin iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği B.Ş. ağır yaralandı.

Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis sokağı trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri de yaralıyı Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırdı.

Olayın ardından kaçan H.C. ile kimliği belirlenemeyen diğer kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Polis, H.C'yi olayda kullandığı silahla yakaladı. Diğer şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.