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TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyetinde konuştu:

AA

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Seçimlerde iş ve güç birliği yapılmalıdır, sistem bunu gerektiriyor ama daha erkendir. Erken kurulan masalar, erken dağılır. İlkeleri ve prensipleri olmayan masalarda her zaman için sıkıntılar olur." dedi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyetinde konuştu:

KARS (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Seçimlerde iş ve güç birliği yapılmalıdır, sistem bunu gerektiriyor ama daha erkendir. Erken kurulan masalar, erken dağılır. İlkeleri ve prensipleri olmayan masalarda her zaman için sıkıntılar olur." dedi.

Sarıgül, Kars ve Ardahan'da çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Harakani Havalimanı'nda partililerce karşılandı.

Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyetini ziyaret eden Sarıgül, Başkan Yargıç Harmankaya ile gazetecilerin sorun ve taleplerini dinledi.

Sarıgül, burada yaptığı konuşmada, yerel medya mensuplarının desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen trafik kazalarında hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Sarıgül, "İçişleri Bakanlığına çağrıda bulunmak istiyorum. Yollar uzun, şoför arkadaşlarımız saatlerce direksiyon başında kalıyorlar, denetimlerin iyi bir şekilde yapılması lazım. Uzun yollarda şoförlerin bu sıcak aylarda 8 saat değil, 4 saatte bir değişmesi lazım. Bu kazalar yorgunluktan, stresten kaynaklanan kazalardır." dedi.

Sarıgül, Türkiye'nin en önemli konularından birisinin de mülteciler olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'mizdeki 6,5 milyon mültecinin mutlaka Avrupa Birliği ülkeleriyle görüşülüp oraya eşit oranda dağıtılması lazım. Ukrayna'dan kaçan 10,5 milyon mülteciyi nasıl Avrupa ülkeleri eşit oranda aldılarsa, Türkiye'deki mültecileri de almalılar. Avrupa Birliği 6,5 milyon mülteciyi Türkiye topraklarında bırakarak rahat edemez. Yarın 6,5 milyon gelirse ne yapacağız. Tüm siyasi partiler bu konuda güç birliği yapmalılar, bu ülkenin ulusal bir konusudur. Bu konuda hükümete tam yetki vermeye davet ediyorum." diye konuştu.

Bir gazetecinin "Altılı masayı nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusu üzerine Sarıgül, "Seçimlerde iş ve güç birliği yapılmalıdır, sistem bunu gerektiriyor ama daha erkendir. Erken kurulan masalar, erken dağılır. İlkeleri ve prensipleri olmayan masalarda her zaman için sıkıntılar olur." yanıtını verdi.

Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yargıç Harmankaya da ziyaretlerinden dolayı Sarıgül ve ekibine teşekkür etti.


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