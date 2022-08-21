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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars'ta ormanlar yapay zeka fotokapanlarla korunuyor

AA

Kars'ta ormanlar yapay zeka fotokapanlarla korunuyor

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ormanları korumak, izlemek ve yasa dışı faaliyetleri engellemek amacıyla yerli ve milli yapay zeka ile suç tespiti yapan fotokapanlar kullanılmaya başlandı.

Orman suçlarına karşı anında ve olay yerinde müdahale edebilmek amacıyla Ormanları İzleme Koruma Entegre Müdahale (ORIKEM) Projesi kapsamında Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü görev sahalarına yerli ve milli yapay zeka ile suç tespiti yapan fotokapanlar yerleştirildi.

Fotokapanlarla orman sahaları 24 saat boyunca izlenerek hareket ve ısı sensörlerinden sağlanan görüntü ve videolar, makineler arası haberleşmeye aktarılıp yapay zeka tarafından işlenerek, ilgili orman işletme şefine gerçek zamanlı olarak gönderiliyor.

Sarıkamış'ta kurulan cihazlarla yerli ve milli yapay zeka destekli fotokapanlarda insan, hayvan, araç ve iş makinesi türüne göre alarm oluştururken aynı zamanda, orman suç aletlerini, canlı-cansız nakil vasıtalarını tanımlayarak öncelikli alarm sınıfları belirlenmekte ve plaka tanımlama yapılmaktadır.

Kesme, nakil, açma, yangın, otlatma, taşıma, kaçak avlanma gibi orman suçlarında koruma sağlayan fotokapanlar ile aynı zamanda insan, kaynak ve zaman tasarrufu sağlanıyor.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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