Toprak Mahsulleri Ofisi, Kars'ta hububat alımlarına başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Toprak Mahsulleri Ofisi, Kars'ta hububat alımlarına başladı

AA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Kars'ta hububat alımlarına başladı

KARS (AA) - TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) Kars'ta arpa, buğday, yulaf ve tritikale alımlarına başladığını belirtti.

AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç ile AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Karayollar 18. Bölge Müdürlüğünde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl kurak bir sezon geçirdiklerini ve bu yıl yağışlarla bereketli bir dönem yaşadıklarını söyledi.

Türkiye ve Kars'ta hatta bölge ülkelerinde de bu yıl bolluk bereket yaşandığını ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:

"Geçen yıl 16.5,-17 milyon ton buğday üretimi olacakken bu yıl 20 milyon tonu geçiyor. Toprak Mahsulleri Ofisi, Kars'ta arpa, buğday, yulaf ve tritikale alımlarına başladı. Bu yıl interaktif olarak hemen hemen Kars'ın her noktasında, her bölgesinde, köylümüze, üreticimize en yakın noktalarda zahmetsiz ve masrafsız ürünlerini alabilme imkanını sağladık. Çiftçimizin son derece mutlu olduğunu, memnun olduğunu gördük, üreticilerimizin doğru girdi maliyetleri arttı ama biz hububat fiyatlarını 2 lira 25 kuruştan, 7 lira 40 kuruştan alım yapıyoruz. Yani yüzde 240'lık bir artış yapıldı. Girdi maliyetleri arttı ama vatandaşın cebine giren de arttı. TMO'ya Kars'ta 10 bin tonun üzerinde ürün teslimi yapılacak."

Kılıç, köylünün ektiği emeğinin karşılığını 10 gün içerisinde kendi banka hesaplarına yatacak şekilde bir süreç yürüttüklerini belirtti.

Hem Et ve Süt Kurumu aracılığıyla hem de yakında Tarım Kredi Kooperatiflerinde eti vatandaşlara ucuz fiyata satabilme olanağının getirildiğini hatırlatan Kılıç, "Bazı kesim etin köylüden alış fiyatlarında bir düşme olmuş gibi yansıttılar. Bunu çok net olarak ifade ediyorum, vatandaştan, köylüden et alış fiyatında bir düşme olmadığı gibi küçükbaş ve büyükbaş alımlarının hepsinde artışlar oldu. Vatandaştan alış fiyatında artışlar oldu. Et ve Süt Kurumu vatandaşa, tüketiciye satarken fiyatları düşürüyor." diye konuştu.

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan da Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan Doğu Kapı'nın açılması için çalışmaların devam ettiğini anlatarak, "Biz hem Dışişleri hem Ticaret hem de Ulaştırma Bakanımızla bu kapıların açılması ve açıldıktan sonra çok daha verimli kullanılmasıyla ilgili süreçleri müzakere ettik. Müzakere etmeye de devam ediyoruz. Süreçlerin ilerlemesinden ziyadesiyle memnunuz, çok da güzel noktalara geldi. Bundan sonra da çok daha güzel noktalara gidecek." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nesli tükenme tehlikesi altındaki toy kuşları Kars'ta görüntülendi
YEREL HABERLER Nesli tükenme tehlikesi altındaki toy kuşları Kars'ta ...
Kars'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Kars'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır ...
Ot taşırken devrilen traktörünün altında kalıp, ağır yaralandı
YEREL HABERLER Ot taşırken devrilen traktörünün altında kalıp, ağır ...
Yüksek rakımda ekilen yağlık ayçiçeğinden yüksek verim bekleniyor
YEREL HABERLER Yüksek rakımda ekilen yağlık ayçiçeğinden yüksek ...
Kars'taki silahlı kavgada 1 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kars'taki silahlı kavgada 1 kişiyi yaralayan zanlı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.