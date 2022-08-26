Kars'ta Kur'an öğrenen köy çocukları hayırseverlerin hediyeleriyle mutluluk yaşadı

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KARS (AA) - Kars'ta Kur'an kursunu bitiren köy çocukları, hayırseverlerin giyecek, kırtasiye ve oyuncak gibi hediyeleriyle mutluluk yaşadı.

Kentte yaklaşık 5 yıl önce "Bir Oyuncak da Sen Ver" adında sosyal medya hesabı açan Taner Güneş ve gönüllü arkadaşları, hayırseverlerin desteğiyle çocukları mutlu etmeye devam ediyor.

Topladıkları hediyeleri otomobillerine yükleyip Gelirli köyüne giden gönüllüler burada yaz Kur’an kursunu bitiren çocuklara sürpriz yaptı.

Gönüllüler, pasta keserek 70 çocuğa giyecek, kırtasiye ve oyuncak dağıttı.

Gelirli köyü imam hatibi İsmail Mızrak, gazetecilere, söz konusu sayfanın çok yakın takipçisi olduğunu söyledi.

Hayırseverlerin desteğiyle daha çok çocuğa ulaşılacağını ifade eden Mızrak, "Şu gördüğünüz çocuklar benim öğrencilerim, sizin verdiğiniz desteklerle bugün mutlu oldular. Ne mutlu sizlere, Rabb'im daha nice hizmetlerde bulunmayı bizlere nasip eylesin." dedi.

Çocuklardan Evrim Berfin Alp de güzel bir gün yaşadıklarını belirterek hayırseverlere teşekkür etti.

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