Kars'ta kahvaltıların vazgeçilmezi çeçil peynirinin yapımı için kazanlar yakıldı

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KARS (AA) - İSMAİL KAPLAN - Tarım ve hayvancılıkta önemli kentlerden Kars'ta, kadınlar, kahvaltı sofralarının lezzeti çeçil peynirinin yapımı için evlerinin önünde kazanlarını yakmaya başladı.

Arpaçay ve Susuz ilçesindeki köylerde yaşayan kadınlar, zengin bitki örtüsüne sahip meralarda beslenen ineklerin sütünden hazırlanan peynir için kolları sıvadı.

Yöre kadınları, ilk olarak sağdıkları sütü makineden geçirerek kaymağından ayırıyor. Bu işlemin ardından süt mayalanarak bir saat dinlendiriliyor.

Yakılan tandır ve ocaklardaki kazanlara doldurulan süt, yarım saat kaynatıldıktan sonra tel tel olana kadar yoğruluyor.

Peynir, kıvama geldikten sonra serin odalarda toplanıp suyunun süzülmesi için dinlendiriliyor. Biriktirilen peynirler, tuzlama ve tel tel ayırma işlemlerinin ardından keçi, koyun derileri ya da bidonlara doldurularak tüketime hazır hale getiriliyor.

- Fazlasını satıp gelir sağlıyorlar

Kadınların hazırladığı peynirlerin fazlası da aile ekonomisine katkı için satılıyor.

Kadınlardan Mürvet Şeyhan, sabahın erken saatlerinde kalkıp hazırlıklara başladıklarını, peynir yapımını titizlikle yürüttüklerini söyledi.

Çeçil peyniri yapımının zahmetli olduğunu belirten Şeyhan, "Çeçil peyniri kış sofralarımız için çok önemli. Bazı işlemlerden geçirilen peyniri bir hafta bekledikten sonra tuzlarız hem de tel tel ayırırız. Sonra bidon veya hayvan derisine koyduk mu kışa hazır hale gelmiş demektir. Bu bizim için en önemli kış hazırlığıdır. Fazla kalanı da satıp ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz." dedi.

Köylülerden Sevim Aydın da yaz aylarında kışın ihtiyaç duyacakları yiyecekleri hazırlamak için yoğun şekilde çalıştıklarını dile getirerek, "Yaz olunca yaylaya çıkıyoruz, ineklerimiz doğal ortamlarda otlayıp eve geliyor. Bizler de inekleri sağıp sütünden yağ, kaymak, çeçil gibi kışlık ürünler yapıyoruz. Fazla olan çeçil peynirini de satıp evin ihtiyaçlarını karşılıyoruz." diye konuştu.

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