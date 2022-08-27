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Kars çoban köpeği ırkının saflaştırılması için çalışma başlatıldı

AA

Kars çoban köpeği ırkının saflaştırılması için çalışma başlatıldı

KARS (AA) - Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde, döl verimi ve büyüme özellikleri üzerine hiçbir bilimsel çalışma bulunmayan Kars çoban köpeğinin özelliklerinin tam olarak belirlenmesi ve saflaştırılması amacıyla bilimsel çalışma başlatıldı.

Veteriner Fakültesi Prof. Dr. Ali Rıza Aksoy Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde yetiştirilen ve 2002'de coğrafi işaretle tescillenen Kars çoban köpeğinin saflaştırılması için 42 köpek fizyolojik ve morfolojik özellikleri bakımından inceleniyor.

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Kırmızıbayrak, gazetecilere, Kars çoban köpeğinin oldukça özgün ve karakteristik özellikleri olan diğer birçok köpek ırkından kolaylıkla ayrılan bir köpek ırkı olduğunu söyledi.

Kars çoban köpeğinin bölge illerde yetiştirildiğini anlatan Kırmızıbayrak, "Kars çoban köpeği cüsse olarak orta ağır irilikte, genellikle gri renkli kıllarla örtülü bir postu olan, iri bir başa ve başta siyah bir maskeye sahip ve bu görünümü nedeniyle ayı başlı olarak nitelendirilen Kafkas çoban köpeğine oldukça benzemektedir. Kars çoban köpeği Kafkas Çoban köpeklerinin bir akrabası olarak ülkemizin Kafkasya’ya açılan kapısı olan Kars, Ardahan, Erzurum, Ağrı ve Artvin yöresinde var olan bir köpek ırkıdır. Kars Çoban Köpeğinin en güzel örneklerine yoğun olarak Kars ve Ardahan’da rastlamaktayız." dedi.

Kırmızıbayrak, 15 yıl önce Kars çoban köpeğini tanıtmak amacıyla yöreden köpek toplamaya başladıklarını aktardı.

Kars çoban köpekleri hakkında İnternette ve çeşitli sosyal mecralarda çok yoğun bilgi kirliliği olduğunu ifade eden Kırmızıbayrak, şöyle konuştu:

"Biz bunlardan arındırmak, daha önce hakkında yeterli bilgi var olmayan fizyolojik özelliklerini ortaya koymak üzere disiplinli bir bilimsel çalışma başlattık. 1 yıldır çalışmamızı fiilen yürütüyoruz, elimizde bulunan ve yöreden temin ettiğimiz köpekleri çeşitli kriterlere göre çiftleştirmeye çalışmaya başladık. Gelecek yıllarda da devam edecek olan bu kontrollü çiftleştirmelerle, özellikleri daha birörnek olan çekirdek bir sürü elde etmek istiyoruz. Biz bunları burada daha saf bir hale getirmeye ve ırk özelliklerini çok daha iyi yansıtan bir sürü elde etmeye çalışıyoruz."

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Fikret Bektaşoğlu da Kars çoban köpeğinin iri yapıda olduğunu söyledi.

Köpeğin 24 ayrı yerinden beden ölçülerinin alındığını belirten Bektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Kars çoban köpeğinin fizyolojik ve morfolojik özelliklerini belirlemek anlamında doğumunu takiben tüm yavruların çeşitli dönemlerinde kulağından kuyruğuna kadar 24 ayrı yerinden beden ölçülerini alıyoruz. Aynı zamanda sürünün döl verimi özelliklerini de kontrol ederek verilerini alıyoruz. Şu an barınağımızda farklı yaş gruplarından toplam 42 köpeğimiz bulunuyor. Bu köpekler arasında bizim için damızlığa en uygun olanlarını sürüde tutuyoruz, morfolojik olarak uymayan köpeklerimizi ise bu konuyla ilgilenenlere temin ediyoruz. Kars çoban köpeğinin bana göre en güzel ve etkileyici özelliği iri başlı ve aslan yelesine benzer bir yelesinin olmasıdır. Ayrıca kıl yapısı özellikle çok etkileyici. Türkiye'de birçok köpek ırkı mevcut ama Kars çoban köpeğinin yeri ayrı."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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