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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars'taki asırlık tarihi yapılar eski dokusuna kavuşturuluyor

AA

Kars'taki asırlık tarihi yapılar eski dokusuna kavuşturuluyor

KARS (AA) - CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta "Tarihi Kimliği ile Kars Kenti" projesi kapsamında yürütülen çalışma ile çoğunluğu Baltık mimarisi tarzındaki eserlerden oluşan asırlık tarihi yapılar, eski dokusuna kavuşturuluyor.

Serhat Kalkınma Ajansınca (SERKA) hazırlanan ve Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Mali Yardım Fonu tarafından finanse edilen proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yürütülüyor.

Yaklaşık 5,2 milyon avroluk bütçeyle 32 tarihi yapıda cephe iyileştirmesi yapılacak projede, asırlık yapıların eski dokusuna kavuşturulması için çalışma yürütülüyor.

Haydar Aliyev Caddesi'nde başlatılan ve çoğunluğu Baltık mimarisi tarzındaki eserlerin oluşturduğu yapılardaki sonradan yapılan boyalar kaldırılıyor.

Projeyle, kentin tarihi ve kültürel dokusunun ön plana çıkarılması amaçlanıyor.

- "22'si tescilli, 10'u tescilsiz yapıda çalışma yürütülüyor"

SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca, AA muhabirine, kentte turizmin rekabet gücünü artırmayı ve turizm işletmeleri için uygun yatırım ortamını oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Bunu yaparken sektörde istihdama katkı sağlamayı ve katma değeri artırmayı amaçladıklarını ifade eden Karaca, şöyle konuştu:

"Proje kapsamında 9 tarihi binaya iskele kuruldu. Şu anda inşaat işleriyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Burada 22'si tescilli, 10'u tescilsiz binada çatıların düzenlenmesi, pencere ve kapıların orijinal hallerine dönüştürülmesi, binalarda boya varsa boyaların kaldırılmasıyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Ayrıca caddedeki kaldırım ve yolların yapılması ile ışıklandırması da yapılacak."

Karaca, proje kapsamında ayrıca çalışma yapılan Haydar Aliyev Caddesi üzerinde turistik güzergah oluşturulacağını belirterek, inşaat çalışmalarının yüzde 60'lık kısmının tamamlandığını belirtti.

- "2023'ün sonunda tamamlanacak"

Teknik çalışmaların da yüzde 30'luk kısmının tamamlandığını ifade eden Karaca, "Resmi olarak bu projenin tamamlanması, inşallah 2023'ün sonlarında olacak. Bu zamana kadar inşaat ve teknik kısımları da tamamlamış olacağız. Daha önce bu binaların asıl halleri bozulmuş, çeşitli boyalar, sıvalar yapılmış. Biz şu anda orijinal hallerine çeviriyoruz." dedi.

Karaca, bu kapsamda binada sıva varsa onların kaldırılması, taşların yıkanması, kumlanması, taşlar arasında dolgu sıkıntısı varsa onların giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Projede görevli saha mimarı Şebnem Sadıkoğlu da Haydar Aliyev Caddesi'nde cephe iyileştirme çalışması yaptıklarını belirterek, "Projemiz geçen yıl başladı, gelecek sene bitmesini umuyoruz. Projemizde 150 kişi çalışıyor, bu çalışanlardan 50'si kadın. Projede boyalı yapıların özgün dokuya ulaşmasını sağlamayı hedefliyoruz. Çalışmalarda önce boya katmanlarını çıkartıyoruz, zımparayla özgün dokuya getirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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