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Kars'ta adli yıl açılış töreni yapıldı

AA

Kars'ta adli yıl açılış töreni yapıldı

KARS (AA) - Kars'ta adli yılın başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Kars Adliye Sarayı önünde düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kars Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Amanvermez, burada yaptığı konuşmada, yeni bir adli yıla daha başladıklarını belirterek, bu açılış programının kendilerine mesainin ilk gününde büyük enerji olacağını söyledi.

Amanvermez, adli yılın hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Bu adli yılda da daha evvelden olduğu gibi Kars Adliyesi olarak başsavcılığımızla, mahkemelerimizle ve tüm bağlı birimlerimizle, kuruluşuyla yargı teşkilatına güç katan idare mahkememizle, adaletin tesisi, adil bir yargı, adalet hizmetinin zamanında sunulması adına üzerimize düşen bütün sorumluluğu yerine getireceğiz. Bu hususta hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Törene, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Köse, Kars İdare Mahkemesi Başkanı Kerim Yonisoğlu, Kars Barosu Başkanı Av. Fettah Çapkurt, hakim, savcılar ile avukatlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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