Kars, Ağrı ve Tunceli'deki okullarda uyum eğitimi başladı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARS/AĞRI (AA) - Kars, Ağrı ve Tunceli'de Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) anasınıfı ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için düzenlenen uyum eğitimi, velilere yönelik gerçekleştirilen seminerlerle başladı.

Kars'ta uyum eğitimi kapsamında veliler sabah çocuklarıyla okul binalarına geldi.

Okula ilk kez adım atmanın sevincini yaşayan çocuklar, sınıflarında arkadaşlarıyla tanıştı.

Velilere de okullardaki toplantı salonlarında seminer verildi.

- Ağrı

Ağrı'da da aileleriyle okullara gelen öğrenciler, oyun oynayıp sınıflarında vakit geçirdi.

İbrahim Çeçen İlköğretim Okulunu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, öğrencilere kek ve meyve suyu ikram etti.

Milli Eğitim Müdürü Kökrek, il genelinde 25 bin öğrencinin birinci sınıf ve anasınıfına başladıklarını ifade etti.

- Tunceli

Tunceli'de ise 817 anaokulu ve 781 birinci sınıf öğrencisi uyum eğitimine başladı.

Sabah saatlerinde velileriyle okula giden öğrenciler, öğretmenleri tarafından karşılandı.

Okula başlamanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler, törenin ardından sınıflarına alındı.

Velilere okulların seminer salonlarında çeşitli bilgilendirmeler yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.