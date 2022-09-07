Kars'ta kargo aracının çarptığı at arabasındaki kişi ağır yaralandı

Troya'da heyecan verici keşif! İlk kez bu kadar büyüğü bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kargo aracının çarptığı at arabasındaki ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.



Nihat Karataş (57) yönetimindeki 36 SE 684 plakalı kargo aracı, Karayolları Sarıkamış Şefliği binası yakınlarında, ilçe merkezine gitmekte olan Fazil Serhat'ın (59) bulunduğu at arabasına çarptı.

Olayda yaralanan Serhat, kaldırıldığı Sarıkamış Devlet Hastanesindeki ilk müdahale sonrası Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.

Serhat'ın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

At arabasını çeken atın da hafif yaralandığı kaza yüzünden kısmen aksayan trafik, at arabası ile kargo aracının yoldan çekilmesiyle normale döndü.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.