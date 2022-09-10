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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karslı kadınlar rüzgara karşı "tahıl savurma" mesaisinde

AA

Karslı kadınlar rüzgara karşı "tahıl savurma" mesaisinde

KARS (AA) - İSMAİL KAPLAN - Kars'ta tarım arazilerindeki hasadın ardından kadınlar, üründeki yabancı maddelerin ayıklanması için rüzgara karşı buğday ve arpa savuruyor.

Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı kentte yağışlarla bereketli sezon geçiren çiftçiler, tahıl hasadını tamamladı.

Ürünlerini toplayan Arpaçay ilçesinin Kuyucuk ve Okçuoğlu köylerindeki kadınlar, buğday ve arpadaki yabancı maddeleri ayıklamak için şu sıralar yoğun mesai yapıyor.

Çuvallara doldurulan tahılları rüzgarın olduğu alanlara götüren kadınlar, elekle eleyip kovalardan döktükleri arpa ile buğdayları kabuk ve samanlardan ayırıyor.

İşlemleri tamamlanan ürünler, taşlarından da ayıklanarak yıkandıktan sonra değirmende öğütülüp kış için stoklanıyor.

Gün batımına kadar süren zorlu mesaide farklı görüntüler ortaya çıkıyor.

- "Makinalar el emeğinin de tadını vermiyor"

Köylülerden Birgül Turhan, AA muhabirine, yaz boyu kış hazırlıkları için çalıştıklarını söyledi.

Kış hazırlıklarının en önemlisinin de hasat sonrası olduğunu ifade eden Turhan, "Eskiden babaannelerimiz hep elleriyle bu çalışmaları yapardı. Şimdi makine çıktı, el emeği yok, her şey makineyle. Makineler el emeğinin de tadını vermiyor, elle yapmak daha güzel. Biz de el emeğiyle yapmaya devam ediyoruz. Kavılca'nın pilavı güzel oluyor, hele ki kazla beraber, bulgurdan güzel oluyor." dedi.

Turhan, tahıl ayıklamada rüzgardan faydalandıklarını belirterek, "Rüzgarda ürün samanından ayrılıyor. İşlemler bitince kazana koyuyoruz, kaynatıyoruz, bulgur, yarma yapıyoruz. Kış hazırlığımız bu şekilde sürüyor." diye konuştu.

Kadınlardan Hüride Avcı da tahılda yabancı maddelerin ayıklanması için çoğu zaman makine yerine rüzgar yöntemini kullandıklarını aktardı.

Avcı, zahmetli olan işin biraz sabır istediğini anlatarak, "Sabah erken kalkıyoruz. Yere örtü serip tahılı kovalarımıza dolduruyoruz. Eğer varsa rüzgara karşı savuruyoruz, yoksa rüzgarı bekliyoruz. Sonra bu ürünleri değirmende işleyip kış hazırlığını tamamlıyoruz." ifadelerini kullandı.


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