Kars'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 kişi tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARS (AA) - Kars'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışma sonucu kentteki bazı adreslere düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Bu kişilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, 207 gram eroin, 163 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve 23 fişek ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan H.E, M.E, G.K, B.N.Y, Ö.S. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.