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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sarıkamış'ta İlköğretim Haftası kutlandı

AA

Sarıkamış'ta İlköğretim Haftası kutlandı

KARS (AA) - Sarıkamış ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Sarıkamış 29 Eylül İlkokulu tarafından organize edilen programda, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı önünde tören yapıldı.

Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok'un anıta çelenk sunmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kızılok, burada yaptığı konuşmada, eğitimin ülkeler ve milletlerin muasır medeniyetler seviyesine ulaşmasını sağlayan en önemli etken olduğunu belirterek, "Çünkü eğitim, her ne kadar bütün insanlar için hayat boyu süren bir eylem olsa da biz öğretmenler açısından geleceğin inşasıdır. Bizler geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı, gençlerimizi hayata hazırlıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından 1. sınıfa başlayan öğrencilere 4. sınıf öğrencileri Türk bayrağı ve balon vererek başarı diledi.

Program, öğrencilerin şiir okuması ve dans gösterileriyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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