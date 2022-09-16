Kağızman Kaymakamı Daştan esnafı ziyaret etti

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KARS (AA) - Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, esnaf ziyaretinde bulundu.

Son kararname ile Kağızman'a atanan Daştan, ilçe merkezi ve köylerdeki ziyaretlerini sürdürüyor.



İlçe esnafını ziyaret eden Daştan, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Daştan, esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinlediklerini belirterek, "Esnafımıza büyük önem veriyoruz, ilçemizin kalkınması için esnafımızın kalkınması hepimiz için önemlidir. Onların gelişmesine katkı sağlamak bizim görevimizdir. Her zaman esnaf ziyaretlerimiz devam edecek." dedi.



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