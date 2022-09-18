Kars'ta kaçak avlanan 2 kişiye 16 bin 760 lira ceza kesildi

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KARS (AA) - Kars'ın Selim ilçesinde, kaçak avlanan 2 kişiye 16 bin 760 lira para cezası uygulandı.



Allahuekber Dağları Milli Parkı Şefliği ekipleri, ilçeye bağlı Akpınar köyü kırsalında 2 kişinin şahin avladığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma Hayvan Durumu İzleme (HAYDİ) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, şahin avladıkları tespit edilen O.A. ile S.A. suçüstü yakalandı.

Şahıslara 5 bin 600 lira tazminat, 11 bin 160 lira da idari olmak üzere toplamda 16 bin 760 lira para cezası kesildi.

Ekipler, şahısların av malzemelerine de el koydu.

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