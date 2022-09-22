Kars'ta havaların serinlemesiyle cirit atları dörtnala sahaya sürüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars'ta havaların serinlemesiyle cirit atları dörtnala sahaya sürüldü

AA

Kars'ta havaların serinlemesiyle cirit atları dörtnala sahaya sürüldü

KARS (AA) - CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta havaların serinlemesiyle ciritçiler atlarını dörtnala sahaya sürmeye başladı.

Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden beri oynadıkları savaş oyunu olarak bilinen ata sporu, yörede havaların sıcak olmadığı ilkbahar ile sonbahar ve kışın kar üzerinde oynanarak yaşatılmaya çalışılıyor.

Havaların serinlemesiyle ahırlardan çıkardıkları cirit atlarını sahaya süren Sarıkamış ilçesindeki köylüler, ısınma antrenmanlarının ardından ham olan atın sakatlanmaması için aralarında kısa süreli dostluk maçları yapıyor.

Atların güç depolamasının ardından ekimde cirit maçlarının başlayacağı yörede, sporcular kış boyu da kar üstünde kıyasıya mücadelelerine devam edecek.

- "Uzun bir süredir atlarımız içerideydi"

Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü Başkanı Selçuk Başkaya, AA muhabirine, köylerde spor kulüpleri kurarak ata sporu ciridi yaşatmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Kış aylarında yerli ve yabancı birçok turistin bölgeye gelerek cirit izlediğini ifade eden Başkaya şöyle konuştu:

"Ciridimizi yazın çok fazla yapamıyoruz, sonbaharda havalar biraz soğuduğu için atları çıkarıp antrenman yaptırıyoruz, maç yapıyoruz. Antrenmanlara başladık, devamını da getireceğiz. Uzun bir süredir atlarımız içerideydi. Ciridi köylüler de özledi. Atlarımızı sezona iyi hazırlamak için antrenmanlara devam edeceğiz."

Sporculardan Bayram Özbaş da ciride hasret kaldıklarını ve sonbaharın gelmesiyle atları antrenman için sahaya sürdüklerini anlattı.

Sıcak hava nedeniyle atları antrenmana çıkartamadıklarını dile getiren Özbaş, "Haftada 2-3 defa antrenman yapıp atların formlarını yerine getireceğiz. Kış geliyor ve kışın cirit çok çekişmeli geçiyor, bunun için de atın çok kuvvetli olması lazım ki oynadığın oyundan zevk alabilesin." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars'ta yaralı bulunan kızıl şahin tedavi edilip doğaya salınacak
YEREL HABERLER Kars'ta yaralı bulunan kızıl şahin tedavi edilip ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.