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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Kars İl Başkanlığını ziyaretinde konuştu:

AA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Kars İl Başkanlığını ziyaretinde konuştu:

KARS (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ukrayna ile Rusya arasındaki esir değişimine ilişkin "Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, artık bu barış konusunda da büyük bir barış elçisi olduğunu esirlerin takasında bir kez daha göstermiş oldu." dedi.

Bakan Kirişci, AK Parti Kars İl Başkanlığını ziyaretinde, tarım ve hayvancılık kentinde olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, Kars'a bütün ekibiyle geldiğini söyledi.

85 milyon Türkiye nüfusu, 5 milyon civarında da bu ülkeyi güvenli liman olarak görüp gelenler, 50 milyonu aşan da bir turisti dikkate alarak çok büyük bir sektöre hizmet ettiklerini belirten Kirişci, "Hamdolsun son derece üreten, ürettiklerini de sadece kendi tüketen ülke değiliz. Türkiye İhracatçılar Meclisinin son rakamlarına göre 8 aylık tarımsal ihracatımız 21,5 milyar dolar. Bu, yıl sonu 30 milyar doları aşacağız demektir." dedi.

Kirişci, 2002'de AK Parti iktidar olduğunda Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatının 3,7 milyar dolar, toplam ihracatının ise 36 milyar dolar olduğuna işaret ederek, "Şimdi tek başımıza sektör olarak o ihracatı geliştirmeye ramak kaldı. Cumhuriyetimizin 100. yılında bunu da gerçekleştirmiş olacağız. Türkiye olarak Avrupa'da tarımsal hasılada birinciyiz. Şimdi dünyada da ilk 6’larda olan ülkeyiz." ifadesini kullandı.

"Öbür dünyaya gittiğimizde bizden bu mazlum milletler için ne yaptınız diye soracaklar." şeklindeki ifadesinin çarpıtıldığını vurgulayan Kirişci, şöyle devam etti:

"Onlar tabi çeken çekene, kendilerine göre başka yönlere çekmişler. Mazlum milletlere bir örneklik teşkil etmek adına önce duruşumuzla, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kalkıp bir futbol taraftarı gibi 'Rusya yanlısıyız' ya da 'Ukrayna yanlısıyız' demedik. Kendimize göre özgün politikamız olmalı. Politikanın gereğini Cumhurbaşkanımız ortaya koydu. Her iki ülke bizim dost ve komşu ülkelerimizdir. İyi ki böyle demişiz. Allah muhafaza bunlardan birini tutmuş olsaydık bu belirli çevreler bize diz çöktürürlerdi. Hamdolsun bunu başaramadılar. Onlar bizim önümüzde diz çökmeye başladılar. Gelip bize 'Ya ne olur Putin'e söyleyin de doğal gazımızı kesmesin', 'İlham Aliyev ile aranız iyi, dost kardeş ülke, siz onlara söyleyin de bizim şu akaryakıtla ilgili vanayı kapatmasınlar' derdindeler. Bu her iki tarafla da olan güzel ilişkilerimizin sonucudur. Bunu çok önemsiyorum. Bu belki de bizim tarihte attığımız çok önemli bir adım. Bu adımın devamı geliyor."

- "Tahıl koridorundan 3 milyon tona yakın tahıl çıktı"

Kirişci, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının da önemine dikkati çekerek, "Tahıl koridorunda 3 milyon tona yakın tahıl artık bu koridordan çıktı, hala da çıkmaya devam ediyor. Bir anda dünya bir nefes aldı." dedi.

Gıda krizine doğru hızlı ilerlenen dönemde Türkiye'nin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını vurgulayan Kirişci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önce BM'de sonra da davet edildiği Şanghay Zirvesi'nde dünyaya yanlışlarını söyleyen, doğrusunun da ne olduğunu söylemekten imtina etmeyen ve bunu da "Dünya beşten büyüktür" diyerek iyice sembolleştiren bir lider olduğunu belirtti.

Erdoğan'ın bir adım daha attığını belirten Kirişci, "Şimdi bu lider bir adım daha attı. Hani bunlar barış yanlısı ya, sözde hep barıştan bahsederler ama ne kadar savaş varsa dünyada irili ufaklı bu savaşların altını kaldırdığınızda bunlar altından çıkarlar ya. Bazen de açık yüreklilikle kendilerini de gösterirler, gizleme ihtiyacı da hissetmezler. Şimdi böyle barış yanlısı görünenlerin bu konuda ne kadar geri kaldıkları ve samimiyetsiz oldukları ortaya çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

- "Erdoğan, barış elçisi olduğunu esirlerin takasında bir kez daha göstermiş oldu"

Kirişci, Ukrayna ile Rusya arasındaki esir takasına değinerek, "Dün esirlerin takası gerçekleşti. Bu, savaş döneminde nadir ülkelerin yapabilecekleri işler. Genellikle bu tür yerler için ülke olarak İsviçre, başkent olarak da Cenevre seçilirdi ama artık bu Türkiye oldu. Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, artık bu barış konusunda da büyük bir barış elçisi olduğunu esirlerin takasında bir kez daha göstermiş oldu." dedi.

2023 seçimlerine de değinen Bakan Kirişci, sözlerini şöyle tamamladı:

"2023 hepimiz için kritik bir seçim dediğimde benim bir endişem, korkum yok. Çünkü o masa diyorlar, kasa diyorlar bunlardan bir şey çıkmadığını herkes görüyor. Ve ellerindeki oyuncaklar da yavaş yavaş tekrar düşmeye başladı. Dolayısıyla onlarda büyük bir panik var. Ama bizde bunun rehavetine düşmememiz, çalışmamız lazım. Bu iktidara dünyadaki bütün mazlum milletlerin ihtiyacı var. Eğer 'Dünya beşten büyüktür' demeye devam edeceksek bu iktidarın bu görevi sürdürüyor olması lazım. Bu, Erdoğan'ın, milletvekili arkadaşlarımızın şahsi meselesi değil. Bu mesele, dünyada kimin barıştan kimin savaştan, kimin açılıktan, kimin tokluktan ve doyumdan yana olduğunu da çok açık bir göstergesi haline geldi."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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